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Rutgers welcomes St. Peter's to town for Monday night showdown

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena later today as they welcome the St. Peter's Peacocks to town for another out of conference matchup.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV/STREAM: BTN+

(Can't find the game? Click here)

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. St. Peter's Peacocks

WHEN: Monday at 7:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: N/A

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2023-24 ESPN BPI 2022-23 NET RANKING 2022-23 SAGARIN

Rutgers

62

53

40

42

St. Peter's

241

265

305

288

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 ST. PETER'S RECORD: 1-3 / Lone win against NJIT.

SERIES HISTORY: This will be the 16th matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 11-4. The most recent game was during the 2014 season where the Scarlet Knights defeats the Peacocks, 68-50.

RECRUIT COMPARISON....

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