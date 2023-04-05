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Rutgers Hoops set to play host to UMass transfer guard Noah Fernandes

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is set to host UMass transfer portal guard Noah Fernandes this weekend for a visit, he will also visit Butler on the 21st per Jake Weingarten on Twitter.

Fernandes is a 5-foot-11, 175-pound guard and hails from Mattapoisett, Massachusetts. He started his career at Wichita State before arriving at UMass prior to the 2020-21 season.

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Now some of you may remember the name Fernandes, as he played against Rutgers back in November of 2021 where he finished with 16pts, 11asts, 1 stl and hit the game winning three-ball to defeat the Scarlet Knights that year.

This past season, he averaged 13.4ppg, 2.5rpg and 4.1apg on 48% from the field and 45.2% from three last season. He currently has one year of eligibility remaining to play elsewhere.

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