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Rutgers Football Tight End Coach Hot Board 2023

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Now that Greg Schiano has officially been announced Kirk Ciarrocca as the next Offensive Coordinator of the Rutgers Football offense, there are a ton of questions about what the rest of the offensive staff might look like.

Today on The Knight Report, we take a look at a couple of possible candidates for the tight end coach role since Nunzio Campanile will not be returning to the banks in 2023.

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