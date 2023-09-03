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Rutgers Football Availability Report versus Northwestern

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Two hours prior to Saturday afternoon's kickoff between Rutgers Football and Northwestern, the Big Ten released the availability report for the game. In total, four Scarlet Knights are out for the game, and one additional player listed as questionable.

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QUESTIONABLE....

— RB Samuel Brown

OUT....

— RB Aaron Young

— WR Jesse Ofurie

— WR Nasiem Brantley

— OL Joe De Croce

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