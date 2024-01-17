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Rutgers Basketball hopes to get back to winning ways against Nebraska

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back home on Wednesday as they will welcome the Nebraska Cornhuskers to town for yet another Big Ten Conference matchup.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Nebraska Cornhuskers

WHEN: Wednesday at 7:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: N/A

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

91

93

90

98

Nebraska

53

49

63

48

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 NEBRASKA RECORD: 13-4 (3-3) / Notable wins against Purdue, Michigan State and Kansas State.

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Cornhuskers will mark the 19th total meeting between the two programs on the hardwood. Nebraska currently leads the series 10-8, but Rutgers has won four of the past six games.

RECRUIT COMPARISON....

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