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Recent Commits will help bolster Rutgers recruiting in future classes

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

With a recent commitment from versatile 6-foot-10 McEachern (GA) forward Ace Bailey, Rutgers is gaining national notoriety as they continue to invest in the arduous but rewarding recruiting workload.


While Bailey has been their highest profile commitment in recent memory, a recruit of this magnitude could bolster their momentum moving forward. Rutgers' 2024 class is currently ranked No.3 nationally, as they recently received a commitment from dazzling four star left handed guard Dellquan Warren of Keystone Athletic Academy.

There are a handful of other highly coveted recruits the program has been gaining traction with. Here's a look

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