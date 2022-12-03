News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops welcomes No. 10 Indiana to town

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood once again today as they face a big challenge to open up Big Ten play as they welcome the No. 10 ranked Indiana Hoosiers to town.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

CLICK HERE TO ACCESS PROMO!!
CLICK HERE TO ACCESS PROMO!!

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Indiana Hoosiers

WHEN: Saturday at 4:00pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Miami -2.5pts || Over/Under: 136.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || INDIANA

KENPOM: No. 40 || No. 8

ESPN BPI: No. 33 || No. 5

SAGARIN: No. 34 || No. 4

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 INDIANA RECORD: 7-0 / Notable wins versus North Carolina and Xavier.

SERIES HISTORY: This will be the 15th matchup between the two schools, with the series currently tied 7-7. The Scarlet Knights have won the last five matchups between the two programs, with the Hoosiers last win coming back in October of 2019.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}