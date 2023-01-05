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{{ timeAgo('2023-01-05 10:49:30 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops welcomes Maryland to town

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is set to take the hardwood once again today as they welcome the Maryland Terrapins to town for a Thursday afternoon matchup.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Maryland Terrapins

WHEN/TV: Thursday at 6:30pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -5.0pts || O/U set at 131pts

RANKINGS COMPARISON....

RUTGERS || MARYLAND

NET: No. 14 || No. 51

KENPOM: No. 15 || No. 38

ESPN BPI: No. 12 || No. 32

SAGARIN: No. 13 || No. 33

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MARYLAND RECORD: 10-4 / Notable wins vs. Miami (FL), Illinois and UMBC.

SERIES HISTORY: This will be the 18th matchup between the two schools, with Maryland leading the series 12-5. The last matchup between the two programs took place back in January 2022 with the Terrapins defeating the Scarlet Knights, 68-60.

RECRUIT COMPARISON....

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