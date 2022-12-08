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{{ timeAgo('2022-12-08 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops set to take on No. 25 Ohio State

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood for another Big Ten matchup to face No. 25 ranked Ohio State.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Ohio State Buckeyes

WHEN: Saturday at 7:00pm ET || ESPN2

WHERE: The Schottenstein Center (18,809) -- Columbus, Ohio

SPREAD: Ohio State -6.5pts || O/U set at 136pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || OHIO STATE

NET: No. 25 || No. 28

KENPOM: No. 31 || No. 20

ESPN BPI: No. 26 || No. 11

SAGARIN: No. 25 || No. 17

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 OHIO ST RECORD: 6-2 / Notable wins versus Cincinnati, Texas Tech.

SERIES HISTORY: This will be the 15th matchup between the two schools, with Ohio State leading the series 10-4. However the Scarlet Knights won the most recent matchup last February as they defeated the Buckeyes 66-64. That was in comeback fashion and during Rutgers’ insane stretch to get back into the NCAA Tournament picture.

RECRUIT COMPARISON....

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