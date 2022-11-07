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{{ timeAgo('2022-11-07 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Basketball opens season vs. Columbia Lions

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they open the 2022-23 season with a home opener matchup against the Columbia Lions.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG IN OUR RHOOPS GAMEDAY THREAD HERE!

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Columbia Lions

WHEN: Monday at 7:00pm ET || BTN Plus

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -23.5 pts || Over/Under: 138.0 pts

SERIES RECORD: Rutgers leads the series 21-17

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || COLUMBIA

KENPOM: No. 50 || No. 316

SAGARIN: No. 41 || No. 302

2021-22 ESPN BPI: No. 73 || No. 353

21-22 NET Rankings: No. 80 || No. 351

RECRUIT COMPARISON....

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