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Inside The Banks: Recapping The Rutgers-Virginia Tech Recruiting Weekend

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers is starting off the 2023 season with a splash, advancing to 3-0 on the campaign after a big time win over Virginia Tech this past weekend.

Last week, we took a look at the expected recruiting visitors at that game, and in this week's Inside The Banks, we recap what was a strong weekend on the trail for the Scarlet Knights.

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RUTGERS LANDS THEIR 2025 SIGNAL CALLER....

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