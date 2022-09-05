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BREAKING NEWS: Taj Harris to take leave of absence

Craig Epstein • TheKnightReport
Staff Writer
@CraigEpstein18

Rutgers wide receiver Taj Harris will take a leave of absence from the team effective immediately.

“I have decided to step away from the game that I love for now to focus on my family and myself,” he said in a tweet. “Please respect my privacy. I will have no further comment at this time.”

Stay tuned to TKR for more details.

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