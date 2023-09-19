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2025 four-star forward Jaylen Harrell recaps Friday trip to Rutgers

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Although it's football season, Rutgers Basketball played host to several highly ranked recruits over the weekend and one of those prospects was four-star forward Jaylen Harrell out of Massachusetts.

The 6-foot-6, small forward prospect is currently ranked No. 71 overall in the class of 2025 and spoke with The Knight Report about his trip to campus and more.

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"The visit was amazing,” Harrell told TKR. “From the campus, the diversity, and hard work they put in caught my eyes. What stood out was how I was their priority on the trip, they hope to make me a priority for their team in the coming years. They also told me that they want to make sure I get a degree no matter what, if I go to Rutgers or not.”

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