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2024 QB AJ Surace details his commitment to Rutgers Football

Alex Gleitman
Rutgers.Rivals.com

Rutgers got big news on Sunday when the program landed their quarterback of the future in Notre Dame (NJ) gunslinger AJ Surace.

Surace has been a top target of RU’s for quite some time but it was uncertain what direction the program would go with a new offensive staff at the helm. It turns out the 6-foot-2, 200-pounder remained a top priority, and they pushed for and accepted his pledge.

“It feels great,” Surace told The Knight Report about becoming a Scarlet Knight. “I’ve always loved Rutgers. I believe in Coach Schiano’s vision. There’s no place I’d rather win at than here and I’m excited for the challenge.”

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