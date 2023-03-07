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{{ timeAgo('2023-03-07 10:53:49 -0600') }} football Edit

2024 ATH Khalil Witherspoon talks Rutgers offer, recaps recent visit

Alex Gleitman
Rutgers.Rivals.com

Rutgers hosted a number of prospects over the weekend, including 2024 athlete Khalil Witherspoon from Pleasantville (NJ).

The 6-foot-5, 220-pounder entered this visit with offers from 7 schools, but left The Banks with his eighth offer, as Greg Schiano and staff gave him the good word while he was on campus.

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