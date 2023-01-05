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2022 Rutgers Football Offensive Coordinator Hot Board Take Three

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

It's been a few months since our last Offensive Coordinator hot board update for Rutgers Football, so let's take another look at some of the names that could be in charge of the offense next season.

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