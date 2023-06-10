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Who's visiting Rutgers this weekend? Where do they stand?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The Rutgers Football coaching staff is gearing up their second and final official visit weekend of the summer as they will bring another long list of prospects to campus to check out the program, hang with the staff and potentially offer a vera

With 11 players currently committed to the Scarlet Knights 2024 recruiting class, it's very possible that number could get upwards of 15 or more commitments in total by July as the staff continues to do well with several prospects.

Below is the latest on where Rutgers stands with each of the prospects set to begin their official visit this Friday.

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