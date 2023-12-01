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WAR ROOM: Latest Recruit Scoop and Team News on Rutgers Athletics

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Every week, TheKnightReport.Net publisher Richard Schnyderite and his team of Rutgers Athletics experts put together the War Room, a jam-packed article with updates on Scarlet Knights recruiting and team news. This format allows die hard Rutgers fans that are subscribers on the site to learn more about their favorite team!

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