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basketball
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Tracking the 2022-23 Rutgers Hoops players +/- from every game
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Every year, we here at The Knight Report track the PM or better known as the plus / minus stat for every Rutgers Basketball player throughout the entire 2022-23 season along with their plus minus during Big Ten Conference play as well.
Now some of you may be asking what exactly is the plus / minus stat? Well here's a quick definition via
ESPN.com.
"Plus/minus looks at a team's point differential when a player is on the floor compared with when he's not. In theory, this is a clever way to measure not just a player's scoring but something media types love: the so-called intangibles."
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