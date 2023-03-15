News More News
{{ timeAgo('2023-03-15 07:15:26 -0500') }} basketball Edit

TKR TV: Steve Pikiell & Speedy Claxton Postgame Pressers

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell and Hofstra HC Speedy Claxton met with the media following the Pride's 88-86 overtime win on Tuesday night.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}