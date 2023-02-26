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{{ timeAgo('2023-02-26 20:55:15 -0600') }} basketball Edit

TKR TV: Steve Pikiell & Micah Shrewsberry Postgame Pressers

Richard Schnyderite
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell and Penn State HC Micah Shrewsberry met with the media following the Scarlet Knights 59-56 win on Sunday night.

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