 TKR TV: Sights and sounds from training camp practice No. 1
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TKR TV: Sights and sounds from training camp practice No. 1

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

The Rutgers football team opened training camp of 2021 on Wednesday. Check out some clips of warmups. TKR was able to view the entire practice.

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