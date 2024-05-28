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TKR TV: San Diego transfer wing PJ Hayes highlight tape

Richie O'Leary • TheKnightReport
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@RivalsRichie

A series of highlights from new Rutgers Basketball transfer wing PJ Hayes from the past season with the University of San Diego Toreros.

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