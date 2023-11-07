Advertisement
News More News
ago basketball Edit

TKR TV: Rutgers Women's Hoops HC Coquese Washington talks Monmouth postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Women's Basketball HC Coquese Washington talks with the media following today's game against Monmouth inside of Jersey Mike's Arena.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement