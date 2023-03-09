News More News
{{ timeAgo('2023-03-09 16:42:30 -0600') }} basketball Edit

TKR TV: Rutgers' Steve Pikiell and players talk win over Michigan

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell, and players Derek Simpson, Cam Spencer, Caleb McConnell, and Cliff Omoruyi all discuss the ninth-seeded Scarlet Knights' Big Ten Tournament victory against eighth-seeded Michigan on Thursday.

Rutgers next moves on to play top-seeded Purdue on Friday.

Video courtesy of Rutgers Athletics/Big Ten Conference.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

HIGHLIGHTS

Follow Chris Nalwasky on Twitter @ChrisNalwasky.

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}