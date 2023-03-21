News More News
{{ timeAgo('2023-03-21 17:55:44 -0500') }} football Edit

TKR TV: Rutgers Football's Adam Korsak and Christian Izien talk Pro Day

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football punter Adam Korsak and safety Christian Izien talk with the media at the Scarlet Knights annual Pro Day event.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}