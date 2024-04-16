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TKR TV: Rutgers Football RBs coach Damiere Shaw talks spring ball

Richie O'Leary • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Football Running Backs coach Damiere Shaw met with the media today following the team's spring practice on Tuesday afternoon.

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