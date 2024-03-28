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TKR TV: Rutgers Football OC Kirk Ciarrocca talks spring ball 2024

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football Offensive Coordinator Kirk Ciarrocca met with the media today following the team's first spring practice of the 2024 season.

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