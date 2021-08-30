 Rutgers Football HC Greg Schiano talks Temple week
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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks Temple week

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RichieSRivals

Rutgers Football head coach Greg Schiano talks to the press ahead of this week's 2021 season opener against the Temple Owls.

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