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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks spring ball practice No. 1

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano met with the media today following the team's first spring practice of the 2023 season.

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