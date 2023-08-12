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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks scrimmage No. 1 of camp

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano spoke with the media today following the team's first scrimmage of training camp.

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