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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks first scrimmage of camp

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football Head Coach Greg Schiano talks with the media following the team's first scrimmage of training camp ahead of the 2024 season.

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