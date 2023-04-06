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TKR TV: Rutgers Football CBs coach Mark Orphey talks spring ball

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football cornerbacks coach Mark Orphey talks with media following spring practice No. 4 of the 2023 season.

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