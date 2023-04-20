News More News
{{ timeAgo('2023-04-20 12:33:55 -0500') }} football Edit

TKR TV: Rutgers Defensive Line coach Marquise Watson talks spring ball

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football defensive line coach Marquise Watson talks with media following week four of spring practice. Coach talks about depth among his unit, the emergence of Aaron Lewis at defensive end and much more.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}