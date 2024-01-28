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TKR TV: Rutgers Basketball honors inaugural Knights Of Honor class

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Basketball honored their inaugural Knights of Honor class at halftime of today's game against Purdue.

This season the program established the Knights of Honor, which will help to recognize some of the best players in program history. The three former Scarlet Knights who made the inaugural class are Eddie Jordan (#30), Mike Dabney (#32) and Hollis Copeland (#34).

Rewatch the entire ceremony here.

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