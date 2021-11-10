 TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Lehigh postgame
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TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Lehigh postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell and a few players talk to the media following the team's victory over Lehigh in the season opening game inside of Jersey Mike's Arena.

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