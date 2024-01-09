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TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Indiana postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks with the media following the program's 66-57 win over Indiana inside of Jersey Mike's Arena on Tuesday night.

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