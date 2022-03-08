 TheKnightReport - TKR TV: RHoops players Baker, Harper Jr and McConnell talk B1G honors
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TKR TV: RHoops players Baker, Harper Jr and McConnell talk B1G honors

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball players Geo Baker, Ron Harper Jr, and Caleb McConnell talk about some of the Big Ten Honors and to preview the 2022 Big Ten Tournament.

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