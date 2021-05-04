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football
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TKR TV: Offseason Weekly Power Hour Ep. 1 -- Talking spring football
Chris Nalwasky & Richie Schnyderite
Rutgers.Rivals.com
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TKR staff members Chris Nalwasky and Richard Schnyderite talk about all things Rutgers Athletics this past week, including the Schiano press conference, spring ball, Rutgers Baseball resurgence and more.
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