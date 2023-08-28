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TKR TV: Northwestern Football Interim HC David Braun talks Rutgers week

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Northwestern Football interim Head Coach David Braun talks with the media ahead of his program's season opening matchup versus Rutgers.

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