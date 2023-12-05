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TKR TV: Mario Cristobal and Greg Schiano talk 2023 Pinstripe Bowl

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football Head Coach Greg Schiano and Athletic Director Pat Hobbs are joined by Miami Football HC Mario Cristobal the Hurricanes AD Dan Radakovich for the media availability ahead of the 2023 Pinstripe Bowl.

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