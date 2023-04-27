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TKR TV: Greg Schiano talks spring ball on the B1G Today show

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano spoke with the Big Ten Network on BTN Today about spring ball, his roster, potential transfer portal additions and much more.

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