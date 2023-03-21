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TKR TV: Greg Schiano talks Rutgers Football Pro Day 2023

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano met with the media today to talk about the the Scarlet Knights 2023 NFL Draft class.

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