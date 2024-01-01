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TKR TV: Every throw from Gavin Wimsatt versus Miami in the Pinstripe Bowl

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every throw from Rutgers Football quarterback Gavin Wimsatt in the program's 31-24 Pinstripe Bowl victory over Miami on Thursday afternoon.

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