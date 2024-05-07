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TKR TV: Every throw from Ajani Sheppard in the 2024 Spring Game

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every throw from Rutgers Football quarterback Ajani Sheppard in the 2024 Scarlet / White spring game.

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