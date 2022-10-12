News More News
{{ timeAgo('2022-10-12 14:36:55 -0500') }} basketball Edit

TKR TV: Coquese Washington and Steve Pikiell talk B1G Media Day 2022

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coaches Coquese Washington and Steve Pikiell talk with the media at Big Ten Conference Media Day this week.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}