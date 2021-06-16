 College Crosse talks Rutgers Men's Lacrosse busy offseason
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TKR TV: College Crosse talks Rutgers Men's Lacrosse busy offseason

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RichieSRivals

The Knight Report spoke with CollegeCrosse.com's Jake Nazar talking about the Rutgers Lacrosse's big 2021 season and broke down all five of the new additions via the transfer portal.

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