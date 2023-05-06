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TKR TV: 2024 Rutgers Football QB AJ Surace throwing at The UC Report Camp

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

A couple of highlights from 2024 Rutgers Football QB commit AJ Surace at the recent UC Report Camp / Under Armour camp at DePaul Catholic High School.

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