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TKR Pod: With Rutgers recent collapse, are they on bubble watch?

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers beat writers Craig Epstein and Chris Nalwasky to discuss the epic collapse that the Scarlet Knights suffered to Minnesota on Thursday night, 75-74 after leading by 10 with 75 seconds to go.

They discuss what Rutgers' NCAA Tournament outlook is and what the team needs to do to lock up a spot in the field. They then pivot to football recruiting to discuss the upcoming junior day visitors.

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