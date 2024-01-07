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TKR Pod: Transfer DT Malcolm Ray commit + can the hoops season be saved?

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest transfer portal commitment for Rutgers football in former Florida State DT Malcolm Ray. They also discuss what other positions to look for RU to target in the portal (0:30).

They then pivot to hoops and try to figure out what's gone wrong so far and if the 23/24 season can be salvaged (20:00).

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